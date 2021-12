Faktencheck Was an Chrupallas Aussagen zu Corona-Maßnahmen und -Impfungen dran ist

Am Freitagmorgen hatte MDR AKTUELL-Radio AfD-Co-Bundessprecher Tino Chrupalla im Gespräch. Er kritisierte die neuen Corona-Beschränkungen von Bund und Ländern und stellte einige Behauptungen zur Wirkung von Maßnahmen und Impfungen als vermeintliche Fakten in den Raum. Was ist an ihnen dran?