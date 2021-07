Die Studie konstatiert weitere Unterschiede: Ältere Befragte ließen sich eher vom Impfen beim Hausarzt erreichen, jüngere eher durch mehr Freiheiten. Auch die Distanz zu einem Impfzentrum spiele eine Rolle. Problematisch sei bei den Forschungen aber, dass es meist keine Kontrollgruppe gebe und man so nicht wisse, was ohne Anreize wäre. Als ein "Zauberwerkzeug" sieht Geißler eine Geldprämie ohnehin nicht. Und politische Forderungen mag er aus solchen Daten auch nicht ableiten.

Es gibt aber auch Gegenstimmen. "Money is not everything", nannte der Psychologe Philipp Sprengholz eine Studie mit anderen Ergebnissen. Der Doktorand im Team von Cornelia Betsch, die an der Universität in Erfurt Professorin für Gesundheitskommunikation ist, hat Testpersonen 25 bis 200 Euro für eine Impfung angeboten. Ergebnis: Das Geld erhöhe die Impfbereitschaft nicht. Nur bei 1.000 Euro oder mehr steige sie um einige Prozentpunkte. Ob sich aber so hohe Kosten für die Gesellschaft lohnten, "ist eher fraglich", meint Sprengholz.