Covid-19-Impfungen Diskussion um Strafen für Impftermin-Schwänzer

In Deutschland ist eine parteiübergreifende Debatte über mögliche Strafzahlungen für sogenannte Impftermin-Schwänzer entbrannt. Weil in den Berliner Impfzentren zwischen fünf und zehn Prozent der vereinbarten Termine nicht wahrgenommen würden, hat der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) der Bundeshauptstadt, Mario Czaja, für jeden Menschen, der einen Termin unentschuldigt verstreichen lässt, eine Strafgebühr von 25 bis 30 Euro vorgeschlagen.

Der für seine besonders restriktive Linie in der Corona-Politik bekannte SPD-Politiker Karl Lauterbach schloss sich dieser Forderung an.

Lauterbach: "Terminausfälle führen dazu, dass wir langsamer impfen." Bildrechte: dpa

Der promovierte Arzt und Gesundheitsökonom, der nach eigener Aussage selbst als Impfarzt am Impfzentrum Leverkusen tätig ist, sagte der "Bild am Sonntag": "Es wäre richtig, wenn es eine Strafe gäbe für diejenigen, die nicht einmal ihren Termin absagen."



In den ARD-"Tagesthemen" erklärte Lauterbach, das Problem ausfallender Impftermine sei kein Kavaliersdelikt.