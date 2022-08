Es bleibt die Frage, wie lange die Apotheken und Impfzentren noch in die Impfkampagne eingebunden werden sollen. Denn grundsätzlich ist die medizinische Versorgung der Bevölkerung ja ein Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung an die niedergelassenen Ärzte. Deshalb soll die staatliche Impfkampagne Spitzen abfangen, aber nicht dauerhaft Versorgung anbieten. Das führt vor allem in ländlichen Regionen zur Besorgnis.