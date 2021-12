Da sich die Politik im Land aber so verlässlich vom Verlauf der Pandemie überraschen lässt, wie sich im Herbst die Tage verkürzen, sind Impfstoff-Liefermengen nun wieder in aller Munde und abermals droht die Impfbereitschaft in der Bevölkerung an die Grenzen des von der Politik Machbaren zu stoßen, gerade zu dem Zeitpunkt, da eine reibungslose Booster-Kampagne das Land besser gegen die Omikron-Variante wappnen würde.

Aber all diese Einschränkungen gibt es so gut wie nicht mehr: Wir haben verlässliche Impfungen, wissen, in welcher Weise sich das Virus verändern kann (und wird) und können unser Test-Regime darauf ausrichten. Und so mutet es unerklärlich an, wenn der neue Gesundheitsminister kurz nach Amtsantritt bei einer Inventur von Impfstoff-Vorräten und -Bestellungen feststellen muss, dass Versorgungslücken drohen. Mitten in der Booster-Kampagne: also währenddessen und nicht etwa davor.