Sachsens Gesundheitsminister Petra Köpping unterstützt die Entscheidung, dass Corona-Infizierte und Kontaktpersonen künftig nicht mehr verpflichtet sein sollen, sich zu isolieren oder in Quarantäne zu begeben. Die SPD-Politikerin sagte MDR AKTUELL, nach zwei Jahren Pandemie setze man nun auf Eigenverantwortung. Da die Absonderungs-Regeln im medizinischen Bereich und in der Pflege weiter gelten solle, bleibe die vulnerable Gruppe geschützt.



Köpping sieht aber noch offene Fragen. So sei noch nicht geklärt, was mit der Lohnfortzahlung passiere, wenn sich positiv Getestete ohne Symptome freiwillig in Isolation begäben.