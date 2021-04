Umstrittene Notbremse Bundestag berät über Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Die 35 steht schon drin, die 50 auch, jetzt also die 100. Das Infektionsschutzgesetz werde mit der geplanten Notbremse nicht unbedingt klarer, findet Winfried Kluth, Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. "Der Gesetzgeber hat mittlerweile so viele unterschiedliche Kriterien eingeführt, dass man sich wirklich fragt, was meint er davon ernst und welche Begründung steht dahinter", sagt der Professor. Er hält das Gesetz für "mittlerweile doch recht widersprüchlich".