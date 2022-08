Die Bundesregierung will ab Oktober eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen einführen. Das sieht das neue Infektionsschutzgesetz vor, das das Kabinett in Berlin auf den Weg gebracht hat. Ausnahmen sind für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren sowie Personal in Zügen und Flugzeugen vorgesehen. Sie sollen auch medizinische Masken tragen können. Auch in Kliniken und Pflegeeinrichtungen soll bundesweit eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Zudem ist ein tagesaktueller negativer Corona-Test vor dem Zutritt vorgesehen. Neu ist die Regelung, dass Pflegeheime Beauftragte für Testen, Impfen und Hygiene benennen müssen.