Plötzlich Opposition: CDU und CSU finden sich nach der Bundestagswahl in einer ungewohnten Rolle wieder. Nach 16 Jahren Regierungsbank heißt es nun "Kritik und Kontrolle". Die Pläne der Ampel würden "der Dramatik der Lage" nicht gerecht, meinte der Unionsfraktionsvize im Bundestag, Stephan Stracke. Die Union fordert eine Verlängerung der epidemischen Lage nationaler Tragweite. Mehrere unionsgeführte Bundesländer drohen, das Infektionsschutzgesetz im Bundesrat am Freitag zu blockieren . Die Union muss und will zeigen, dass sie schlagkräftig ist.

Doch ist ihr Handeln nicht nur als reines Kräftemessen oder Muskelspiel zu bewerten. So sind es gerade CDU- und CSU-geführte Länder, in denen die Inzidenzen besonders hoch sind. Hier befürchten Ministerpräsidenten wie Markus Söder oder Michael Kretschmer, dass ohne Geschäfts- und Schulschließungen sowie ohne großflächige Lockdowns der Pandemie nicht mehr beizukommen ist.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kritisierte jüngst die Blockadehaltung der Union. Der Wahlsieger will sich noch in der Nikolauswoche zum Kanzler wählen lassen und fordert alle Akteure dazu auf, sich angesichts der Pandemie über die Parteigrenzen hinweg "unterzuhaken". Dass das gerade mehr als schwer umzusetzen ist, bewies auch die Bund-Länder-Runde zwischen der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag, an der auch Olaf Scholz teilnahm.