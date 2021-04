Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz Bildrechte: dpa

Scholz betonte, es sei vernünftig, die Corona-Politik in Deutschland einheitlicher zu gestalten. Es gebe ein zu großes Durcheinander durch unterschiedliche Regelungen in den Ländern.



Bei der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist einem Bericht der "Welt" zufolge vorgesehen, die von Scholz erwähnten nächtlichen Ausgangssperren ab einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche für das jeweilige Bundesland vorzuschreiben. Die Schulen sollen demnach ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 in den Distanzunterricht wechseln.