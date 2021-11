Falls es doch so weit kommt, wäre der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag am Zug, eine Lösung zu finden. Der Ausschuss wurde seit der Bundestagswahl aber noch nicht neu bestimmt, es gibt ihn also noch gar nicht. Zwar könnte das Parlament dazu in der kommenden Woche zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Vor dem Ende der epidemischen Notlage würde der Vermittlungsausschuss aber mit Sicherheit zu keinem Ergebnis kommen.

Im Grunde handele es sich also um einen Patt, sagt die Politologin. In Bundestag und Bundesrat könnten sich beide Seiten gegenseitig verhindern. In der Geschichte der Bundesrepublik habe es solche Situationen schon öfter gegeben. In der Regel habe man es aber gerade in Notlagen immer geschafft, eine Einigung herbeizuführen: "Alle Beteiligten tun gut daran, die formalen Schritte die anstehen würden, nicht auszuschöpfen. Denn die Pandemiebekämpfung ist im Augenblick, wie wir alle wissen, eine zeitkritische Angelegenheit."