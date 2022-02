Es sei nämlich bereits so, dass viele Betroffene signalisierten, dass sie arbeiten wollen. Doch genau darin sieht Andreas Splanemann von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi eines der großen Probleme an der Idee: "Wer sagt denn, ob jemand erkrankt ist oder ob er symptomfrei ist, ob er arbeitsfähig ist, ja oder nein? Das kann doch eigentlich nur ein Arzt nach eingehenden Untersuchungen feststellen und kann sagen: Dieser Mensch ist arbeitsfähig oder nicht, belastungsfähig bis zu einer bestimmten Grenze oder nicht. Das kann nicht ein Betroffener selber entscheiden. Nachher hat er irgendwas am Herzen und belastet sich übermäßig und bricht dann zusammen. Was ist dann mit den Folgen?"