Lernrückstände durch Corona Digitale Bildungsanbieter wollen Schülernachhilfe fördern

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Viktoria Schackow

Ein großer Verlierer der Corona-Pandemie steht schon jetzt fest: die Schülerinnen und Schüler. Bildungsexperten befürchten trotz Homeschooling große Lernrückstände. Der Bund will deshalb zwei Milliarden Euro bereitstellen, die Hälfte des Geldes soll in die Nachhilfe fließen. Auch digitale Bildungsanbieter haben nun ihre Hilfe angeboten. In einem offenen Brief an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und alle Länderminister wünschen sie sich einen Runden Tisch zum Thema Nachhilfe.