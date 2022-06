In Deutschland werden wieder mehr Corona-Infektionen registriert. Laut Robert Koch-Institut stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge und lag am Donnerstag bei 221,4 Fällen pro 100.000 Einwohner. Am Mittwoch wurde der Wert mit 207, am Dienstag mit 202 und am Montag bei 189 angegeben.