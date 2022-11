Pandemie Vier Bundesländer wollen Corona-Isolationspflicht aufheben

In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein soll die Isolationspflicht bei einer Infektion mit dem Coronavirus aufgehoben werden. In den vier Ländern sollen "zeitnah" neue Regelungen in Kraft treten, hieß es am Vormittag.