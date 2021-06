Auf der Sachsenbrücke im Leipziger Clara-Zetkin-Park eskalierte die Open-Air-Party vieler junger Menschen zuletzt mehrmals in Folge. Am Wochenende musste die Polizei anrücken, unter anderem wegen eines Messerangriffs. Ähnlich die Lage in anderen deutschen Städten. Im Hamburger Stadtpark feierten circa 2.500 Jugendliche, die sich zu späterer Stunde um den Infektionsschutz keine Gedanken mehr machten. Einige Gewaltbereite bewarfen Einsatzkräfte mit Flaschen und Böllern.