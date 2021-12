Kommentar Bund und Länder reagieren wieder einmal zu spät

Am Sonnabend wollte ich in der Dresdner Frauenkirche das Weihnachtsoratorium erleben, am Sonntag im Zwinger die Vermeer-Ausstellung ansehen. Das fällt nun aus und schmerzt mich. Die Vorweihnachtszeit findet für uns zum zweiten Mal zu Hause statt – mit brennenden Kerzen und Musik von der Konserve. Es ist einfach, nun auf die Ungeimpften zu zeigen – als Schuldige an dieser Situation. Impfen ist immer noch freiwillig. Sie sind auch nur ein Teil des Problems.