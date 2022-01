Kommentar Gegen die Pandemie hilft nur ein einheitlicher Kurs

So sieht der Expertenbeirat der Bundesregierung die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems und der kritischen Infrastruktur in den nächsten Wochen gefährdet, wenn auch bei uns die Infektionen noch weiter steigen. Es hilft wenig, wenn dann anstatt der Intensivstationen die Normalstationen in den Krankenhäusern überfüllt sind. Das System steht auch dann am Limit.