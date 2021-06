Homeoffice hat sich in der Pandemie bewährt. Für viele Unternehmen der Rettungsanker. Es wird also Zeit für einen neuen Anlauf zum Recht auf Homeoffice. Klar, dass das auch Grenzen hat. Doch die 24 Tage im Jahr, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) seinerzeit vorsah, nehmen sich mit Blick auf das Pandemiejahr geradezu bescheiden aus. Niemand müsste, aber jeder könnte flexibler arbeiten. Es wäre gerade im Gegensatz zu alten Denkmustern in Unternehmen ein überfälliger Innovationsbeitrag. Denn die Pandemie hat auch gezeigt, dass Institutionen und Verwaltungen noch Nachhilfe in Sachen Homeoffice brauchen.