Corona-Pandemie An der Basis brodelt es – Kommunen und Länder uneins

In Sachsen-Anhalt geht es ruhiger zu. Der Landkreistag teilte MDR AKTUELL mit, die elf Landkreise seien sich mit der Landesregierung einig, dass der Inzidenzwert nicht der einzige Parameter sein könne. Man erwarte, dass in der neuen Eindämmungsverordnung des Landes eigene Handlungsspielräume für die Landkreise eingeräumt werden. In Thüringen dagegen: dicke Luft. Landkreise wie Nordhausen wollen öffnen, Regierungschef Bodo Ramelow hält dagegen: "Die Zahl 50 ist seit zwölf Monaten definiert als die Zahl, bei der die Gesundheitsämter in der Lage sind, 100 sind, aber noch nicht unter 50, dann müssen wir verlangen, dass die Kontaktnachverfolgung gesichert ist."