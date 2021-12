Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bleibt bei seiner Kritik an den Corona-Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz. Kretschmer sagte MDR AKTUELL, der Bund müsse dafür sorgen, dass in allen Ländern der ganze Instrumentenkasten zur Pandemieabwehr zur Verfügung stehe. Auch in Sachsen seien derzeit einige Maßnahmen ausgeschlossen, wie die Schließung der Gastronomie. Derzeit gebe es keine Bereitschaft, die Gesetze anzupassen. Das sei falsch.