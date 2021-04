Klaus Cichutek ist Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, dem deutschen Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel Bildrechte: dpa

Nach Angaben des Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, sind noch in diesem Halbjahr mehrere Zulassungen zu erwarten. An der Seite von Gesundheitsminister Spahn nannte er den mRNA-Impfstoff CureVac, den Protein-Impfstoff von Novavax "und dann Sputnik-V, der kombinierte Adenovirus-Vektorimpfstoff", zu dem publizierte Daten über hohe Wirksamkeit gegen Covid-19 vorlägen.



Käme der Kauf des Sputnik-Impfstoffs dann zustande, stünden Sachsen nach dem Verteilschlüssel der Bundesländer insgesamt 1,5 Millionen Impfdosen zu. Eventuell könnten es auch mehr werden, sagte Kretschmer in Moskau mit Blick auf mögliche Vorbehalte in den alten Bundesländern. In Sachsen werde das Vakzin jedenfalls auf große Zustimmung stoßen. Ob es aber so weit kommt, liegt nicht in Michael Kretschmers Händen. Denn – und das hat Gesundheitsminister Spahn noch einmal deutlich gemacht – die Bestellung von Impfstoffen ist Sache des Bundes.