Die ab dem 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Coronavirus-Infizierten soll es nun doch nicht geben. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" am Dienstagabend an. Es soll aber dabei bleiben, dass die Isolation auf fünf Tage verkürzt wird.