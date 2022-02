Das war es mit den guten Nachrichten: Denn BA.2 ist ein Subtyp der Omikron-Variante, der auch in Deutschland zunimmt. Meyer-Herrmann warnt davor, den Fehler der zweiten Welle zu wiederholen, als zu früh geöffnet wurde und die Infektionszahlen nochmals anstiegen. Ein gewisser Schutz ist also weiterhin nötig. Gestern hat der Expertenrat der Bundesregierung gefordert, besonders Kinder und Jugendliche besser zu schützen.



Das unterstützt auch Gesundheitsminister Lauterbach, man wolle keine Durchseuchung zulassen: "Daher fordern wir dazu auf, die Kinder gut zu schützen, dazu zählt natürlich, dass gerade bei der hohen Inzidenz die Kinder auch durch Masken geschützt sein müssen." Eine klare Kritik an den Bundesländern, die angekündigt haben, die Maskenpflicht an den Schulen schon bald aufzuheben.