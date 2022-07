In der aktuellen Corona-Sommerwelle sieht das Robert Koch-Institut vorerst keine Entspannung der Lage. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 607 Ansteckungen pro 100.000 Menschen deutschlandweit. Am Donnerstag waren es noch 630. Die Inzidenz liefert aber nur noch ein sehr unvollständiges Bild des Infektionsgeschehens. Nur ein Teil der Infizierten lässt einen PCR-Test machen und kommt damit in die Statistik.