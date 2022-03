Lauterbach sagte, er erwarte wegen der Infektionslage solche "Hotspots" in zahlreichen Bundesländern. Auch ganze Bundesländer könnten "Hotspots" werden, so Lauterbach. Bereits in wenigen Tagen würden die künftig vorgesehenen Maßnahmen daher sehr schnell von den Ländern eingesetzt werden müssen. Er forderte die Landesregierungen auf, sich nicht mit Kritik an dem Gesetz aufzuhalten, sondern nun die Nutzung vorzubereiten. Mehrere Länder fordern mehr Schutzinstrumente.