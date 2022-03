Es wird sich also ab Sonntag nicht viel ändern in den Betrieben der Leipziger-Gruppe, obwohl Lockerungen möglich wären. An strengen Maßnahmen festzuhalten, dazu rät auch die Arbeitnehmerseite. Daniela Kolbe vom Deutschen Gewerkschaftsbund in Sachsen erklärt: "Die Infektionszahlen steigen in Sachsen ja weiter und offensichtlich ist die Pandemie noch nicht vorbei. Und aus Arbeitnehmer- und Gewerkschaftssicht ist es deshalb extrem wichtig, auch weiter einen hohen Infektionsschutz in den Betrieben sicherzustellen. Es wäre aus unserer Sicht jetzt fahrlässig, den Schutz jetzt zu reduzieren. Dazu gehören Abstand halten, Maskenpflicht, freiwillige Tests, die von den Betrieben angeboten und auch finanziert werden."