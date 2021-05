Keine Kontaktbeschränkungen, keine Testpflicht mehr

Geimpfte und Genesene sollen dem Beschluss zufolge keinen negativen Test mehr brauchen, wenn sie zum Beispiel einkaufen gehen oder zum Friseur wollen. Sie dürften sich auch demnach privat ohne Einschränkungen treffen. Ausgangsbeschränkungen sollen ebenfalls nicht mehr für sie gelten. Sie sollen aber weiter Masken tragen müssen.

Im Bundesrat zeichnet sich bereits eine schnelle Zustimmung ab. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Dienstag in Stuttgart: "Ich denke, dass wir das am Freitag im Bundesrat beschließen werden". Niemand wolle dieses Verfahren jetzt noch aufhalten.

Nachweis per Impfbescheinigung und PCR-Testergebnis

Ist der Impfausweis Ausweis genug? Bislang unklar. Bildrechte: imago/Jochen Tack Wie Bürgerinnen und Bürger ihren Status nachweisen sollen, ist noch nicht vollständig geklärt. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) erklärte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Dresden, Geimpfte müssten als Nachweis die originalen Impfbescheinigungen vorlegen. Als vollständig geimpft gelten Personen 14 Tage nach Erhalt der zweiten Dosis.

Bei Genesenen könnte ein positiver PCR-Test, der einige Wochen alt ist, als Nachweis dienen. So ist es zumindest bereits in Nordrhein-Westfalen geregelt. Dort muss das positive Testergebnis vier Wochen alt sein.

Pilotprojekt: Elektronischer Impfausweis

In Thüringen kündigte Gesundheitsministerin Heike Werner ein Pilotprojekt für einen elektronischen Impfausweis an. Man werde das Projekt, das gemeinsam mit Brandenburg durchgeführt werden soll, bereits kommende Woche starten, sagte die Linken-Politikerin am Dienstag nach einer Kabinettssitzung der rot-rot-grünen Landesregierung in Erfurt. Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen werde das Projekt am Montag vorstellen. Werner: "Und wir hoffen, dass wir dann auch gut Vorarbeiten leisten können, damit auf Bundesebene schnellstmöglich so ein elektronischer Impfnachweis für alle da sein kann."

Die Ministerinnen in Thüringen und Sachsen kündigten darüber hinaus eigene Verordnungen an, um die Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene zu lockern. In Thüringen soll eine solche Verordnung bereits am Donnerstag in Kraft treten, in Sachsen am Montag. In Sachsen-Anhalt hatte Ministerpräsident Reiner Haseloff vergangene Woche eine bundesweite Regelung gefordert, wie sie nun beschlossen wurde.