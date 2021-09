Beamte sind Birnen – Angestellte sind Äpfel. Unterschiedlich also. Das bedeutet oft, dass Beamte bestimmte Vorteile genießen. Etwa, dass sie weniger Abgaben zahlen müssen. Nun haben also auch ungeimpfte Beamte in Quarantäne einen Vorteil. Während Angestellte in dieser Situation künftig kein Geld erhalten, handhaben es Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für Beamte alle gleich. So heißt es etwa aus dem Finanzministerium von Sachsen-Anhalt: "Sie erhalten in diesen Fällen grundsätzlich weiterhin ihre Besoldung."