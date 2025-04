Am meisten lieferten sie an das Bundesgesundheitsministerium. Das BMG überwies dem Unternehmen von Luca Steffen und Jascha Rudolphi mehr als 700 Millionen Euro. Gegen beide läuft in der Schweiz ein Verfahren wegen Wucher, dem sich auch die Bundesregierung angeschlossen hat. Die Anfrage auf ein Interview von MDR Investigativ wird abgesagt, weil die beiden auf Reisen seien.

Pikant ist, wie die Emix-Geschäfte mit dem Bundesministerium für Gesundheit zustande kamen: Über CSU-Kontakte offenbar direkt zu Jens Spahn. Andrea Tandler – Tochter des früheren CSU-Politikers Gerold Tandler – hatte die Geschäfte eingeleitet.

Im Frühjahr 2020 vermittelte Tandler Schutzmasken an Ministerien in ganz Deutschland und kassierte Provisionen von Emix im Wert von über 48 Millionen Euro. Rechtlich war das nicht zu beanstanden, doch sie wurde 2023 wegen Steuerhinterziehung zu fast viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

BMG kann genaue Masken-Beschaffung nicht rekonstruieren

Das BMG suchte im Frühjahr 2020 auf allen möglichen Wegen nach Corona-Masken. Im Februar 2025 hat MDR Investigativ angefragt, wie viele es genau waren. Die Antwort: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich eine monatlich genaue Maskenbeschaffung nicht exakt rekonstruieren lässt."

Die zweite zugespielte, vertrauliche Liste, enthält die Verträge, die außerhalb des Open-House-Verfahrens zusätzlich abgeschlossen wurden. Danach hat das BMG bis Mitte April 2020 weit über vier Milliarden Masken geordert. Nur 1,7 Milliarden waren während der Pandemie in Deutschland überhaupt verteilt worden.

Piechotta kritisiert überhöhte Preise für Masken

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In dieser Liste sind mehrere Direktverträge mit Emix zu finden. Der letzte ist auf den 24. April 2020 datiert und umfasst knapp 67 Millionen FFP-2-Masken. Zu einem hohen Preis: "Also wir reden hier über fünf Euro für eine Maske bei dieser letzten Emix-Bestellung", sagte Paula Piechotta, die als Bundestagsabgeordnete für die Grünen im Haushaltspolitischen Ausschuss saß.

Das war auch in dieser Zeit ein völlig überhöhter Preis. Paula Piechotta Grünen-Bundestagsabgeordnete

"Das war auch in dieser Zeit ein völlig überhöhter Preis", so Piechotta. "Und wenn man jetzt noch dazu weiß, dass es da die Verflechtung auch in die CDU/CSU gibt bei Emix." Da sehe dieser Vertrag zu diesem späten Zeitpunkt "extrem schlecht" aus und es wirke als ob Geld keine Rolle spielte.

Sonderbericht zur Maskenbeschaffung noch nicht vorgelegt

Anfang 2025 sollte im Haushaltspolitischen Ausschuss ein Sonderbericht vorgelegt werden, was bei den Maskendeals genau passiert ist. Doch es herrscht Funkstille, kritisierte Piechotta. Von dem Noch- Minister Karl Lauterbach (SPD) hört man dazu bislang nichts.