Auch in den TechniSat-Werken im vogtländischen Schöneck und in Staßfurt sitzt man auf vollen Lagern mit Millionen von Masken. Am Beginn der Pandemie, als diese überall fehlten, hatte der Elektronikspezialist in Rekordzeit eine Maskenproduktion aufgebaut. Doch nun sind die meisten Maschinen abgestellt, die neuen Mitarbeiter in Kurzarbeit. "Das ärgert uns ungemein. Wir haben 850.000 Euro Förderung bekommen, selber zwölf Millionen investiert", erklärt Steffen Gierth. Dies, so der Technisat-Projektleiter, hätte man sich alles sparen können, wenn die öffentliche Hand gar nicht einkaufen möchte.