Sinkende Corona-Zahlen Diskussion um Ende der Maskenpflicht

FDP-Vize Wolfgang Kubicki sieht angesichts deutlich gesunkener Corona-Zahlen keine juristischen Voraussetzungen mehr für eine Maskenpflicht. Kubicki bekräftigte, wer die Maskenpflicht längerfristig aufrechterhalten wolle – egal ob in Innenräumen oder im Freien, müsse dafür die gesetzliche Grundlage schaffen. Die gebe es bei einer dauerhaften Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 nicht.

Spahn für schrittweise Abschaffung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plädiert dafür, die Maskenpflicht stufenweise auslaufen zu lassen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, in einem ersten Schritt könne die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen. In Regionen mit sehr niedriger Inzidenz und einer hohen Impfquote könne die Pflicht nach und nach auch drinnen entfallen. Spahn betonte zugleich, dass das Tragen von Masken aber auch ohne Pflicht weiter zu empfehlen sei, etwa bei Reisen oder Treffen in Innenräumen.

Lauterbach und Lehrer halten an Pflicht fest

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält Lockerungen draußen für möglich, nicht aber in Innenräumen. Bildrechte: dpa SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist dagegen, die Maskenpflicht generell aufzuheben. Lauterbach sagte im ZDF-"Morgenmagazin", im Außenbereich sei die Maskenpflicht bei niedrigen Inzidenzen nicht mehr nötig. Dabei seien aber Abstand und eine Oberzahl von Menschen zu beachten. Im Innenbereich könne dagegen auf die Maskenpflicht erst verzichtet werden, wenn 70 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft seien. Nur in Gegenden mit einstelliger Inzidenz könne man vorsichtig lockern. Auch an den Schulen sollte die Maskenpflicht Lauterbach zufolge noch nicht aufgehoben werden.



Damit stützt Lauterbach die Haltung des Deutschen Lehrerverbandes. Präsident Heinz-Peter Meidinger sagte, er rate insbesondere während des Unterrichts zu "größtmöglicher Vorsicht". Das Virus sei ja noch nicht verschwunden. Maskenpflicht und Tests sollten im auslaufenden Schuljahr bleiben.

Lambrecht: Maskenpflicht an Schulen prüfen

Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte die Länder am Wochenende bereits aufgefordert, die Verhältnismäßigkeit von Maskenvorschriften zu überprüfen. Besonders für Schüler, die Masken stundenlang im Unterricht tragen müssen, sei dies eine Belastung, hatte sie der "Bild am Sonntag" gesagt.

Ende der Maskenpflicht an sächsischen Schulen

Die Bundesländer hatten wegen sinkender Corona-Zahlen bereits zahlreiche Auflagen wieder zurückgenommen. In Sachsen ist am Montag eine neue Verordnung in Kraft getreten, die den Schulleitungen erlaubt die Maskenpflicht aufzuheben. Voraussetzung ist, eine Inzidenz unter 35 an fünf aufeinanderfolgenden in den betreffenden kreisfreien Städten oder Landkreisen.