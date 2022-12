Vor Gesundheitsministerkonferenz Lokführer fordern Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr

Also weg mit der Maske in Bus und Bahn? Und wenn ja, wann? Ende Januar? Oder im Frühjahr? Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) beredet das am Montag ab 16 Uhr – die Drähte der Schalte laufen in Magdeburg zusammen. Denn den Vorsitz der GMK hat in diesem Jahr Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne.