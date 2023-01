Eine Entwicklung, die man wohl auch im benachbarten Sachsen aufmerksam verfolgt haben dürfte. Und so könnte der Freistaat bald nachziehen. Die Lage solle in Kürze neu beraten und bewertet werden, erklärt Gesundheitsministerin Petra Köpping auf Anfrage von MDR AKTUELL schriftlich. Und weiter: "Viele Corona-Indikatoren zeichnen derzeit ein positives Bild. Ich werde den Gremien daher vorschlagen, die Maskenpflicht für den ÖPNV ab Mitte Januar in eine dringende Empfehlung umzuwandeln. Denn klar ist: Corona-Schutzmaßnahmen sind nur bei Überlastung durch das Coronavirus zulässig."

Die Regierung in Thüringen ist da noch deutlich zurückhaltender – trotz der niedrigsten 7-Tage-Inzidenz bundesweit. Wie die restlichen zwölf Bundesländer will man dort noch einige Wochen an der Maskenpflicht im ÖPNV festhalten. Die aktuelle Corona-Verordnung in Thüringen gilt noch bis zum 3. Februar. Insbesondere zum Schutz der besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppen müssten bestimmte Vorsichtsmaßnahmen auch jetzt noch beibehalten werden, heißt es aus dem Gesundheitsministerium in Erfurt.