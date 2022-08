Zeeb, Abteilungsleiter am Leibniz Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, ist an der Ausarbeitung der neuen S3-Leitlinie beteiligt, in der Fachgesellschaften Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle von Covid an Schulen empfehlen. Dort arbeite man evidenzbasiert, sagt er. Jegliche wissenschaftliche Literatur zu den bestimmten Themen würde gesucht, zusammengeführt und auf dieser Basis würden dann Entscheidungen getroffen. Sicher werde es in diesem Rahmen Diskussionen geben, inwieweit Masken auch weiterhin empfohlen werden. "Aber der jetzige Stand ist, dass sich die Evidenz eher gestärkt hat dafür, dass Masken funktionieren", sagt er.

Dass sie funktionieren, sagt auch Ulrich Pöschl, Atmosphären- und Aerosolforscher am Max-Planck- Institut in Mainz. Er sei zwar nicht per se Befürworter einer Maskenpflicht an Schulen, sagt er. Da müssten noch gesellschaftlich-soziale Aspekte berücksichtigt werden. Die Wirksamkeit der Masken, also der Schutz vor Infektionen, sei aber unbestritten. "Die Wahrscheinlichkeit sinkt um einen Faktor von vier bis 100, wenn alle Personen in dem Raum Masken tragen. Und sie sinkt um einen Faktor zwei bis zehn, wenn nur ich mich selber vor den infektiösen Tröpfchen der anderen Personen schütze", erklärt er.