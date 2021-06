Sie erklärt: "Es kann sein, dass es um die Maskenpflicht in den Schulen geht, es kann sein, dass es um die Maskenpflicht auf Märkten geht, es kann sein, dass es um die Maskenpflicht in der Straßenbahn geht und dann kann es auch noch mal sein, dass es um ein Gebiet geht, in dem die Inzidenzen sehr viel höher sind als in einem anderen." Daher müsse jedes Verwaltungsgericht jeweils im konkreten Einzelfall die Maskenpflicht auf ihre Verhältnismäßigkeit hin überprüfen.