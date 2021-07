Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat in der vergangenen Woche seine Empfehlungen zum weiteren Agieren in der Corona-Pandemie veröffentlicht. Das Institut setzt weiterhin auf Kontaktreduzierungen und den scharfen Blick auf den Inzidenzwert. Und es fordert die Länder auf zu planen, wie im Herbst mit höheren Zahlen von Infizierten umgegangen werden soll. Wir fassen zusammen, was Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bisher vorgesehen haben.