Da es in der EU noch keinen für Kinder und Jugendliche zugelassenen Impfstoff gibt, können Kinder bisher gar nicht geimpft sein. Da auch negative Tests nicht zu einer Einreise berechtigen, hatte dieses faktische Verbot für Ausflüge oder Aufenthalte von Kindern etwa an der Ostsee zahlreiche kritische Nachfragen provoziert.

Aus der zunächst bis 22. Mai geltenden neuen Verordnung lässt sich das so klar aber kaum herauslesen. Es erscheint vielmehr unklar, ob und wie die Regelungen zu Kontaktbeschränkungen in Paragraf 1 im Zusammenhang zu dem Einreiseverbot in Absatz 10 des Paragrafen 5 stehen sollen. Klärende Verweise in der Verordnung gibt es nicht. Eine Klarstellung erscheint daher nötig, denn fraglich ist auch, ob eine in Zeitungen zitierte Erklärung der Staatskanzlei wirklich Rechtssicherheit schafft.