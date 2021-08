Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte forderte die Ständige Impfkommission zu einer Neubewertung, also Empfehlung für eine Impfung ab 12, auf. Verbandspräsident Thomas Fischbach sagte der "Rheinischen Post", das Risiko für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren durch die Impfung sei extrem gering. Das zeigten alle Daten aus anderen Ländern. Nicht nur er wünsche sich eine zeitnahe Neubewertung durch die Stiko, sondern auch seine Patientinnen und Patienten und deren Eltern.

Auch Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner sieht keine Probleme, Kindern und Jugendlichen flächendeckend Impfangebote zu machen. Werner sagte MDR AKTUELL, die Gesundheitsminister seien sich einig gewesen, dass impfwillige Kinder und Jugendliche den Schutz auch erhalten sollten. Die Strukturen, das bis zum Schulstart zu schaffen, seien vorhanden. So werde man in Thüringen gegen Ende der Ferien erneut Familien-Impftage anbieten. Zudem werde man mehr Impfangebote machen, auch an Berufsschulen und Hochschulen.