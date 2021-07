Eine Impfpflicht wie in Frankreich ist in Deutschland nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht geplant. "Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den Frankreich vorgeschlagen hat", sagte Merkel am Dienstag nach einem Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem Präsidenten des RKI, Lothar Wieler. Neben Frankreich gibt es auch in Griechenland und Italien einen zumindest teilweisen Impfzwang.