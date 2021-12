Thomas Mertens aber will sich nicht drängeln lassen. Entscheidungen bräuchten Zeit, sagt er, und eine fundierte wissenschaftliche Basis. Und außerdem, so Mertens weiter: "Die wechselnden Stimmungen in der Öffentlichkeit und auch bei den Politikern können ja nicht das Maß für eine Stiko-Entscheidung sein."

Denn die Stiko entscheidet unabhängig – in einer Runde aus zwölf bis 18 Experten, die das alle ehrenamtlich machen, unterstützt von einer Geschäftsstelle im Robert Koch-Institut. Nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie zeige sich da auch eine gewisse Erschöpfung, sagt Stiko-Mitglied Martin Terhardt im Deutschlandfunk: "Wir sind in der Stiko mit allen Aufgaben zur Covid-Impfung wirklich ausgelastet und am Rande der Möglichkeiten, was die Ressourcen hergeben. Wir würden gerne oft schneller sein, aber das liegt daran, dass wir nicht genügend Ressourcen an der Geschäftsstelle im Robert Koch-Institut haben." Die sei personell in der jetzigen Situation völlig überfordert, erklärt Terhardt: "Da arbeiten alle völlig an ihrem körperlichen Limit."