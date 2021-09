Durch die Bundeshilfe werde "eine sonst drohende Zahlungsunfähigkeit vermieden" und der Beitragssatz in diesem Jahr konstant gehalten. Zahlungstermin soll demnach der 5. Oktober sein. Geplant sei dazu in der kommenden Woche eine Verordnung des Gesundheitsministeriums.

In dem Schreiben bittet das Bundesfinanzministerium den Haushaltsausschuss im Bundestag um Einwilligung zur Freigabe der Haushaltsmittel. Über die Finanznot in der Pflegekasse hatten zuerst das Nachrichtenportal "The Pioneer" und "Bild" berichtet.