Geplante Neuregelung Masken sollen Pflicht in Verbandskästen werden

In Autos, Lkws und Bussen sollen künftig auch zwei Mund-Nasen-Masken in die Verbandskästen gehören. Wer sich nicht daran hält, muss wohl mit einem Bußgeld rechnen. Wann die Neuregelung in Kraft tritt, ist aber noch offen.