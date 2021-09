Angewandt werden sollen die Regeln aber nur, wenn es Lüftungs-, Masken- und Testkonzepte in den Schulen gibt. Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner sagte bei MDR AKTUELL, bei der Anwendung der neuen Regelung müsse immer auch das konkrete Risiko in der jeweils betroffenen Klasse berücksichtigt werden. Bei schlechter Belüftung etwa könne auch entschieden werden, mehr Schüler und Schülerinnen in Quarantäne zu schicken.