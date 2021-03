Die Corona-Krise belastet den Bundeshaushalt stärker als erwartet. Wie mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Finanzministerium berichten, will Finanzminister Olaf Scholz in diesem Jahr 60 Milliarden Euro mehr Schulden machen als geplant. Die Neuverschuldung würde damit auf den Rekordwert von 240 Milliarden Euro ansteigen. Für das kommende Jahr sind voraussichtlich noch einmal Kredite in Höhe von 81,5 Milliarden Euro nötig. Scholz will dafür die im Grundgesetz verankerte Ausnahmeregel für die Schuldenbremse nutzen.