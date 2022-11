Guten Abend liebe Abonnentinnen und Abonnenten,

erinnern Sie sich noch an die Weihnachtszeit 2020? Ich musste gestern daran denken, als ich die erste Kerze an unserem Adventskranz angezündet habe. In der Politik stritt man da ziemlich heftig über die Corona-Regeln. Lange war unklar, ob man seine Familie besuchen darf. Viele Sachen, die Menschen mit Weihnachten verbinden, waren verboten.

Das ist dieses Jahr zum Glück anders. Es gibt in Deutschland keine Debatten darüber, ob wir den Lockdown verlängern müssen oder an Weihnachten in der Kirche eigentlich singen dürfen. Aber auch dieses Jahr wird pünktlich zur Weihnachtszeit wieder heftig über die Corona-Regeln diskutiert. Das dritte Jahr in Folge. Oder "Alle Jahre wieder", wie es in dem Weihnachtslied so schön heißt.

Corona und Weihnachten: Meistens keine gute Symbiose. Bildrechte: dpa

In diesem Corona-Update will ich mit Ihnen gemeinsam einen Blick darauf werfen, welche Corona-Fragen die Menschen gerade am meisten beschäftigen. Dabei setzen wir uns mit folgenden Themen auseinander:

Und zum Schluss folgt noch das "Corona-Requiem". Das ist zwar nicht "Alle Jahre wieder", aber trotzdem ein besonderes Kunstwerk.