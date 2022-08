das Corona-Medikament Paxlovid ist nicht neu. Schon seit Ende Februar ist es in Deutschland verfügbar und soll vor allem Menschen mit hohem Corona-Risiko vor einem schweren Verlauf schützen.

Neu ist allerdings, dass Hausärztinnen und Hausärzte das Mittel in ihrer Praxis vorrätig haben und direkt an Patientinnen und Patienten abgeben dürfen. Das ist einerseits sinnvoll, denn um wirken zu können, muss Paxlovid so schnell wie möglich eingenommen werden. Andererseits stößt die Erlaubnis auf Kritik, denn üblicherweise geben nicht Arztpraxen, sondern Apotheken Medikamente aus.