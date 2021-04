Vor dem Hintergrund des laufenden Gesetzgebungsverfahrens hatte Sachsen bereits am Montag angekündigt, seine Corona-Schutzmaßnahmen bis in den Mai hinein zu verlängern – mindestens jedoch, bis das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft tritt. Andere Bundesländer, auch Thüringen und Sachsen-Anhalt zogen mit der Verlängerung ihrer Maßnahmen am Dienstag nach.