Kroatiens gesamte Urlaubsküste gilt als "risikofrei". Bildrechte: dpa

Das gleiche gilt für Teile Griechenlands, Kroatiens und der Schweiz. In Kroatien befinden sich seit Sonntag nur noch zwei Regionen im Landesinneren auf der Risikoliste. Alle Urlaubsgebiete an der Adria-Küste sind "risikofrei". In Griechenland werden die Peloponnes und die Inseln der nördlichen Ägäis - dazu zählen unter anderen Lesbos und Samos - von der Risikoliste gestrichen. Hinzu kommen zwei Regionen in Norwegen.



Auch die USA, Kanada sowie weitere zehn Staaten in Europa und Asien gelten nach sinkenden Corona-Testzahlen nicht mehr als Risikogebiete. Auf dem Balkan wurden Bosnien, der Kosovo, Moldau, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien von der Liste gestrichen. In Vorderasien wurden Armenien, Aserbaidschan und der Libanon von der Liste genommen.