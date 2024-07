Im Streit mit einem Maskenlieferanten hat der Bund vor Gericht eine Niederlage erlitten. Das Kölner Oberlandesgericht (OLG) verurteilte den Bund am Freitag zu einer Zahlung von rund 86 Millionen Euro plus Zinsen. Der Maskenlieferant habe Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises, teilte das OLG in Köln am Freitag mit. Zudem sei der Bund mit der Annahme von Millionen von Masken in Verzug.